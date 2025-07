L’indiscrezione: Sohm proposto, ma oggi non è una priorità Fiorentina

17/07/2025 | 23:59:49

Simon Sohm è un centrocampista classe 2001 che ha fatto bene a Parma, altri due anni di contratto e qualche rumors di mercato. Nelle ultime ore Sohm è stato avvicinato alla Fiorentina, addirittura si è parlato di una trattativa molto vicina alla definizione. In realtà non è proprio così: Sohm è stato proposto e anche valutato ma almeno oggi non è una priorità del club viola. Le voci su Kessie? Non hanno conferme per ingaggio e fattibilità.

Foto: instagram sohm