L’indiscrezione: Situm sceglie tra Osijek e Catanzaro

Mario Situm lascerà la Reggina nelle prossime ore, il club amaranto pensa sempre a Bayeye. Intanto, l’esterno croato può decidere di tornare a casa, esattamente all’Osijek che è allenato dall’ex Spezia Bjelica. In questo momento è la destinazione più probabile anche se Situm non ha ancora preso una decisione definitiva e lo farà entro la giornata di domani. Su Situm c’è in pressing il Catanzaro che spera di spuntarla in extremis, ma almeno in queste ore è in svantaggio.

Foto: Situm Instagram