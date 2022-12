L’indiscrezione: Sirigu, il Napoli vuole tenerlo

Si parla molto di Salvatore Sirigu in chiave mercato. Lo hanno accostato negli ultimi giorni anche alla Salernitana, effettivamente c’è stato un sondaggio. Ma il portiere fin qui non ha manifestato l’intenzione di lasciare Napoli e lo stesso club non intende privarsene. Gli scenari possono cambiare, ma per il momento il reciproco desiderio è quello di andare in tandem all’interno di una stagione che può essere memorabile.

Foto: twitter Italia