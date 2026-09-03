L’indiscrezione: sirene per Dany Mota, ma il Monza per ora resiste

03/09/2026 | 17:13:30

Il Monza ha fatto un mercato dispendioso, sugli effetti deciderà il campo. E nelle ultime ore sono arrivati alcuni sondaggi per l’attaccante Dany Mota Carvalho, anche dalla Turchia dove il mercato è agli sgoccioli. Ma, pur avendo un contratto in scadenza, il Monza almeno per ora ha deciso di resistere. Vedremo se le cose cambieranno, ricordiamo che l’attaccante classe 1998 è stato decisivo qualche giorno fa in Coppa Italia contro il Torino.

Foto: Instagram Monza