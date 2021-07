L’indiscrezione: Simy per ora respinge l’estero. L’Udinese molto interessata

Simy ha avuto nelle ultime ore anche proposte dall’estero, ma ha preferito respingerle. Non è una chiusura definitiva, ma per il momento la sua priorità resta l’Italia, vorrebbe continuare a giocare in Serie A. E l’Udinese resta molto interessata, ci sono stati ulteriori contatti e il gradimento del club friulano. Il Genoa sullo sfondo, la Salernitana defilata, la Fiorentina per ora in stand-by. L’attesa non durerà molto.

Foto: sito Crotone