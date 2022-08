Per Simy al Benevento c’è stata una nuova apertura pochi minuti fa. La trattativa sembrava essere entrata in un binario morto dopo la quasi definizione della scorsa settimana. Adesso ci sono i margini per andare fino in fondo, Salernitana e Benevento sono d’accordo, ora l’ultima parola sarà di Simy che ha bonus importanti sul contratto.

Foto: twitter Salernitana