L’indiscrezione: Simy al Parma, c’è il via libera della Salernitana

C’è il via libera della Salernitana per il prestito di Simy al Parma. Stamattina vi avevamo anticipato che la trattativa era entrata assolutamente nel vivo con il club emiliano allo scoperto dopo la sconfitta di ieri contro il Frosinone. I rapporti con il club granata sono ottimi, certificati dalla recente operazione che ha portato il portiere Sepe in Campania. Lo stesso direttore sportivo Sabatini nei giorni scorsi aveva praticamente liberato Simy. Nelle ultime ore è stato interpellato anche il Crotone per il placet, visto che si tratta di un’operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto non legato ai risultati per un totale di circa 4 milioni. Poi ci sono alcuni bonus che prevedibilmente verranno trasferiti al Parma. Gli ultimi aspetti burocratici verranno mesi a posto al più presto in modo da regalare un nuovo attaccante a Iachini.