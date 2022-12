L’esperienza di Simone Pagni al Chievo Sona è ormai ai titoli di coda. Per l’attaccante classe 2004 di proprietà della Reggina ci sarà una nuova possibilità in Serie D visto che le richieste non mancano: tra i diversi club che si sono fatti avanti il Campodarsego è in pole. L’operazione potrebbe essere formalizzata nelle prossime ore per poi essere annunciata a gennaio.

Foto: Instagram Reggina