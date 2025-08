L’indiscrezione: Simeone-Torino, avanti! E Nicola insiste per Sanabria a Cremona

02/08/2025 | 15:05:32

Sorpresissima di sabato scorso, assoluta confermata, anzi rafforzata in queste ore. Il Torino è piombato su Giovanni Simeone e ha intenzione di andare fino in fondo. Andiamo oltre: nei prossimi giorni è atteso il via libera del Napoli, il Cholito ha messo i granata al primo posto delle preferenza. E in automatico, anche questa è una storia confermata, sarà liberato Sanabria che ha avuto diverse proposte negli ultimi giorni ma che Nicola aspetta con ansia a Cremona.

Foto: sito Napoli