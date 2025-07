L’indiscrezione: Simeone, apertura totale al Torino. Gli scenari

30/07/2025 | 23:40:15

Una sorpresa di sabato scorso che può materializzarsi presto. Stiamo parlando di Giovanni Simeone e il Torino, un’irruzione non prevista e la richiesta di informazioni dei granata con la promessa di un approfondimento. Bene, il Torino ha continuato a seguire Simeone, vuole fare l’operazione e ha il gradimento totale del Cholito che, almeno in questa fase del mercato, ha messo in stand-by tutto le altre opzioni. Prima bisognerà mettere a posto il contratto con il Napoli, per il Torino sarebbe un passaggio interessante in modo da poter aspettare con calma il totale recupero di Zapata dopo il grave infortunio.

Foto: Instagram Simeone