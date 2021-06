L’indiscrezione: Silvestri-Inter, altri contatti. E al Verona piace sempre Radu

Marco Silvestri ha un contratto in scadenza tra un anno e quasi sicuramente lascerà il Verona. Come già raccontato, il profilo piace molto all’Inter che ha già preso Cordaz dal Crotone ma che vuole prendere un altro specialista. E Silvestri ha anche il gradimento di Simone Inzaghi che lo aveva avallato per la Lazio.

I contatti vanno avanti, nell’operazione – confermiamo – può entrare Radu che piace al Verona.

Foto: Instagram personale