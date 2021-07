L’indiscrezione: Silvestri, contatto con l’Udinese. Ma non ancora tra i club

Marco Silvestri può diventare un obiettivo dell’Udinese soltanto nel caso in cui non si chiudesse l’operazione Joronen. Ricordiamo che il club friulano ha scelto il portiere in uscita dal Brescia, assolutamente ricambiato, soltanto una corsa al rialzo di Cellino sul cartellino potrebbe complicare la situazione. Per questo motivo l’Udinese si è cautelato con Marco Silvestri che ha ancora un anno di contratto con il Verona ma che prima di rinnovare vuole capire i margini di manovra per un eventuale trasferimento. Silvestri era stato accostato a Inter, Roma (prima che arrivasse Mourinho e scegliesse Rui Patricio) e Lazio, vedremo se i contatti con l’Udinese si trasformeranno presto in una trattativa tra i due club.

Foto: Instagram Silvestri