L’indiscrezione: Silletti, le sirene della B e la strategia dell’Altamura

19/01/2026 | 18:32:40

Enrico Silletti, difensore classe 1997, è il capitano del Team Altamura, non soltanto un difensore centrale dal rendimento alto. Qualche giorno fa avevamo parlato in esclusiva del pressing dell’Empoli, di un’offerta della Virtus Entella e dei sondaggi di Bari e Catanzaro. La Virtus Entella nelle ultime ore ha rilanciato, vedremo chi la spunterà. La strategia del Team Altamura oggi è quella di trovare anche un accordo, ma di provare a trattenere Silletti per tutta la stagione.

foto facebook altamura