L’indiscrezione: Siena, idea Cannella per la poltrona di direttore sportivo

Il Siena sta trattando la rescissione contrattuale con il direttore sportivo Giorgio Perinetti. Ormai il rapporto è ai titoli di coda e si tratta di raggiungere solo gli ultimi accordi.

Per la sostituzione il club toscano pensa alla figura di Giuseppe Cannella, un dirigente che ha un passato in diversi club di Serie C. Ci sarebbero già stati i primi contatti e dopo aver formalizzato l’addio di Perinetti, il club toscano dovrebbe annunciare il nuovo dirigente.

Foto: Logo Siena