L’indiscrezione: Sibilli in arrivo a Genova per le visite. È fatta con la Samp

Giuseppe Sibilli si appresta a diventare un nuovo calciatore della Sampdoria. Tanto che il calciatore arriverà presto a Genova per svolgere le visite mediche di rito e iniziare la sua avventura in blucerchiato. Operazione in prestito con diritto di riscatto.

foto: Instagram Sibilli