L’indiscrezione: Sergio Oliveira, la svolta di 24 ore fa e il sì totale a Mourinho. Ora…

Sergio Oliveira alla Roma: scelta fatta da parte del centrocampista del Porto che non vede l’ora di raggiungere José Mourinho. E siamo davvero vicini alla svolta, come raccontato in esclusiva la scorsa notte: prestito oneroso di circa 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Oliveira si sente pronto, la Roma lo ha individuato come il centrocampista ideale per il salto di qualità, l’Oliveira protagonista anche in Champions può sicuramente dare una mano importante. Regista dell’operazione Jorge Mendes, adesso non resta che attendere gli ultimissimi passaggi.

Foto: Twitter Porto