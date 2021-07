L’indiscrezione: Sepe-Genoa, strada spianata. A meno che l’Inter…

Luigi Sepe torna a essere, come anticipato nelle ultime ore, un obiettivo concreto per la porta del Genoa, a maggior ragione dopo il naufragio dell’operazione Vicario, che potrebbe lasciare il Cagliari, ma di sicuro non per andare nel club di Preziosi. Ecco perché il Genoa ha continuato a lavorare seriamente su Sepe, in uscita dal Parma in prestito con diritto di riscatto. Dobbiamo, però, aspettare le prossime 48-72 ore per capire i margini dell’operazione Radu-Real Sociedad. Il portiere dell’Inter non è ancora convinto, ci saranno degli aggiornamenti entro questo week end, l’Inter prende sempre in considerazione l’ipotesi Sepe, ma il Genoa è pronto a chiudere.

