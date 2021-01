L’indiscrezione: Sebastiano Esposito-Venezia al traguardo. Incontro positivo, fumata bianca in arrivo

Stamattina vi avevamo anticipato il passaggio essenziale per il futuro di Sebastiano Esposito. Ovvero l’incontro, dopo tante chiacchiere e accostamenti, tra il suo entourage e il Venezia per definire il trasferimento.

Bene, l’incontro per l’attaccante classe 2002 è stato positivo e giustifica a maggior ragione la nostra esclusiva di stamattina. Cosi Esposito, con il via libera dell’Inter e ovviamente in prestito, spera di dimenticare a Venezia gli aspetti negativi della prima parte della stagione con la Spal.

Foto: Twitter Inter