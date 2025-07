L’indiscrezione: Sebastiano Esposito, la vera situazione tra Serie A ed estero

15/07/2025 | 23:59:39

Sebastiano Esposito vorrebbe restare in Serie A e non ci sono troppe conferme sul Borussia Monchengladbach. La Bundesliga è una pista lontana, in ogni caso le soluzioni all’estero verranno prese in considerazione soltanto in un secondo momento. Alla Fiorentina, come anticipato, piace Esposito ma dai sondaggi fin qui non siamo passati a un affondo vero. Il Cagliari ha fatto di più, tuttavia c’è ancora strada da fare prima di andare in porto. Per l’Inter la valutazione, a meno di un anno dalla scadenza, non è superiore ai 6-7 milioni.

Foto: X Empoli