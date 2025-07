L’indiscrezione: Sebastiano Esposito, il Cagliari lavora sulla formula. La concorrenza

30/07/2025 | 23:59:44

Sebastiano Esposito è un obiettivo sempre molto concreto del Cagliari, ci sono stati dialoghi con l’Inter che non apre al prestito con diritto. Oltretutto Sebastiano è in scadenza, dovrà prolungare prima di procedere e per il club nerazzurro è fondamentale che il Cagliari si accolli l’obbligo possibilmente a condizioni abbastanza semplici. E gli uomini mercato di Giulini stanno continuando a lavorare. La Fiorentina aveva seguito Esposito, ma nell’ultima settimana non ci sono stati dialoghi.

Foto: sito Inter