L’indiscrezione: Sebastiano Esposito gradisce il Parma. La situazione

18/06/2025 | 23:17:24

Bonny resta un obiettivo molto concreto dell’Inter, la trattativa con il Parma è indirizzata e procede spedita. La valutazione è superiore ai 20 milioni, mettiamoci in tra i 20 e i 25 milioni, e per questo motivo una contropartita tecnica gradita al Parma potrebbe aiutare. Stamattina vi abbiamo fatto il nome di Sebastiano Esposito e lo confermiamo: i contatti stanno andando avanti da oltre 24 ore, all’attaccante (in scadenza tra un anno con l’Inter) la destinazione piace, si lavorerà per arrivare a una soluzione che possa soddisfare tutti. Anche perché i nerazzurri hanno fretta di chiudere per evitare inserimenti e per mantenere l’importante vantaggio accumulato.

