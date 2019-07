L’indiscrezione: Schiavi, no Cosenza. In lizza Ascoli e Pordenone

Raffaele Schiavi lascerà la Salernitana, ma non andrà a Cosenza. Ha un contratto in scadenza, il difensore sta decidendo tra due possibili destinazioni: Ascoli e Pordenone. Non ha ancora preso una decisione definitiva, ma il Cosenza è fuori dai giochi.