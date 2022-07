L’indiscrezione: Scamacca-West Ham, si procede. Il Sassuolo ha ribadito il via libera

Gianluca Scamacca resta un autorevole candidato per il West Ham, sulla strada spianata che vi abbiamo anticipato martedì scorso. Anche nelle ultime ore il Sassuolo ha confermato di aver accettato l’offerta da 40 milioni più 7 i bonus, adesso si sta lavorando per definire l’operazione. Il Paris Saint–Germain, che aveva chiesto informazioni approfondite, non si è più materializzato, a conferma che non fossimo vicino agli accordi. Scamacca ha detto sì al West Ham, pur avendo fino ai mesi scorsi dato la precedenza alla Serie A. Ma il West Ham è un club ambizioso, Londra ha un fascino particolare, la Premier è il campionato da copertina a colori. Si tratta di aspettare che si lavori per definire i dettagli, completare gli accordi entro il fine settimana: fino a quel momento bisognerà avere ancora un po’ di pazienza.

Foto: Instagram Scamacca