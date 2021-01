L’indiscrezione: Sassuolo, un esterno offensivo tra Falco e Carles Perez

Il Sassuolo vuole un esterno offensivo anche per dare un’alternativa a Domenico Berardi, attualmente infortunato. I nomi sono due e li ribadiamo: Carles Perez che in questo momento non si muove dalla Roma e che la lascerebbe soltanto per fare il titolare, motivazioni che impongono ulteriori riflessioni da parte del Sassuolo. Ecco perché l’opzione Sassuolo va tenuta in seria considerazione: i rapporti tra i club sono buoni, certificati dall’affare Adjapong. Ricordiamo comunque che basta una clausola da 1,5 milioni (due tranche da 750 mila euro entro giugno) e che il Parma è l’altro club da sempre interessato a Falco, ma di sicuro il Sassuolo viene considerato l’opzione migliore.

Foto: Twitter Sassuolo