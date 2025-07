L’indiscrezione: Sassuolo, nuovo tentativo per Enghelardt

24/07/2025 | 18:08:33

Non solo Fadera, come vi abbiamo raccontato in esclusiva. Il Sassuolo nelle prossime ore avrà un nuovo contatto con il Como per cercare di avvicinarsi al centrocampista Yannik Enghelardt, classe 2001. Per il club lombardo si tratta di un esubero, ci sono un altro paio di club stranieri interessati, ma il Sassuolo proverà ad anticipare la concorrenza.

Foto: sito Sassuolo