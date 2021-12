L’indiscrezione: Sassuolo, le cifre per Boga all’Atalanta. E la tendenza per Scamacca

Jeremiedalall’in poco più di un mese: ne parlammo per la prima volta il 23 novembre , dieci giorni dopo ( 3 dicembre ) aggiungemmo l’accelerata per arrivare a un accordo. E l’accelerata ha portato all’intesa per 22 milioni più 2 di bonus, l’esterno ivoriano è atteso a Bergamo per le visite, quindi partirà per la Coppa d’Africa. A questo punto possiamo escludere – tranne clamorose sorprese – la cessione dia gennaio. Se ne riparlerà a giugno, l’Inter lo apprezza molto e dalla scorsa estate lo sta seguendo, in casa Sassuolo ai nerazzurri piace molto anche(sempre per l’estate). E Scamacca ha estimatori ovunque, Juve e Fiorentina comprese, ma il club emiliano aveva programmato una sola cessione al massimo (Boga, appunto), tra l’altro in controtendenza con le abitudini che non portano a fare operazioni in uscita a gennaio.