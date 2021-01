Ascoli e Bari hanno appena perfezionato uno scambio di prestiti secchi: Sarzi Puttini va in Puglia, D’Orazio nelle Marche. Rolando è già a Bari, questa non è più una notizia. Confermata invece l’esclusiva di Sportitalia di ieri: l’attaccante Simeri all’Ascoli in prestito con diritto di riscatto.

Foto: Logo Bari