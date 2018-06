L’indiscrezione: Sarri-Chelsea, ecco i giorni della svolta e degli annunci

Il 30 giugno, quindi dopodomani, scade la clausola di Hysaj. Nel frattempo Albiol ha rinnovato e il Chelsea non si è mosso di un centimetro. Passaggi essenziali all’interno del patto di non belligeranza tra il Napoli e il club di Abramovich. Almeno fino al 30 giugno, dopo tutto potrà passare attraverso un accordo. Dal primo luglio il Napoli potrà tesserare Ancelotti. Da lunedì 2 luglio ogni giorno sarà buono per liberare definitivamente Sarri, atteso da due anni più opzione da siglare con il Chelsea. E da martedì 3 ogni aereo sarà quello giusto per sbarcare a Londra.

Foto: Twitter ufficiale Napoli