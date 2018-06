L’indiscrezione: Sarri e il Chelsea, ecco i giorni del possibile via libera. E Ramadani…

Maurizio Sarri potrebbe essere a Londra entro sabato. Prima il Chelsea ha intenzione di sistemare la pratica con il Napoli e ha affidato la pratica a Ramadani che si sta occupando anche delle situazioni legate al mercato, con i vari incontri degli ultimi giorni. Il famoso documento da 5 milioni è la chiave per uscire da qualsiasi equivoco, evitando situazioni che possano portare a conflitti o situazioni del genere. Sarri ha voglia di ripartire, la sua attesa sta per finire. La sua presenza a Londra servirebbe per mettere a punto tutti i piani anche collegati al mercato visto che stiamo ormai arrivando a luglio e non c’è molto tempo a disposizione. Quindi, nell’ordine: da mercoledì a venerdì ogni giorno è buono per il suo sbarco a Londra. Ecco il 29, venerdì, è un giorno da tenere bene a mente, ma bisogna avere ancora un minimo di pazienza e aspettare che si incastri tutto il resto. L’annuncio prevedibilmente a luglio, anche se non escludiamo sorprese… anticipate, dopo che la situazione con il Napoli verrà messa a posto. E contemporaneamente sarà risolto il rapporto con Conte.

Foto: sito ufficiale Napoli