L’indiscrezione: Saric, la posizione della Cremonese e i dubbi dell’Ascoli

Dario Saric è sul mercato da un paio di mesi, ma la situazione non è stata sbloccata. Le ultimissime: la Cremonese non è convinta, anche se all’Ascoli piace Valzania (vecchio obiettivo della Reggina). L’Ascoli non vorrebbe dare Saric in Serie B, ci sono state richieste sia del Palermo che del Pisa, in modo da non rafforzare la concorrenza. Poi dipenderà ovviamente dalle offerte, ma al momento siamo in una situazione bloccata.

Foto: Instagram Ascoli