L’indiscrezione: Sarao-Reggina, sarà ufficiale giovedì. Gli amaranto su Liotti e Guidetti

Adesso anche il suo agente Tateo ha sciolto le riserve: Manuel Sarao sarà il nuovo attaccante della Reggina, ufficialità prevista per giovedì. Ma il club amaranto non si ferma, vuole chiudere almeno altre due operazioni per gennaio, in modo da dare a Toscano un organico sempre più competitivo. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono Daniele Liotti, difensore del Pisa, e Luca Guidetti, centrocampista della Feralpisalò.