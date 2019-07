L’indiscrezione: Saponara, il Lecce è pronto scattare. Ora la Fiorentina…

Il Lecce spinge per Riccardo Saponara. Il trequartista della Fiorentina è un obiettivo concreto del club salentino, ve lo abbiamo anticipato nelle scorse ore, un profilo che piace molto non poco a Liverani. E ora la trattativa può entrare nel vivo: anche nelle ultime ore ci sono stati contatti, la squadra viola è tornata a Firenze dopo la tournée negli Stati Uniti, il Lecce è pronto a scattare con la volontà di regalare a Liverani un importante rinforzo per la nuova stagione di Serie A.

Foto: Instagram personale Saponara