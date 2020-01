Riccardo Saponara al Lecce, nessuna sorpresa. La settimana scorsa vi avevamo svelato in esclusiva il via libera della Fiorentina per il trasferimento in prestito in Salento del trequartista. Tutto confermato: Saponara è atteso stasera in città, mentre domani svolgerà le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma con il Lecce.

Foto: Instagram personale Saponara