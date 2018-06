L’indiscrezione: Santon-Roma, fumata bianca. Il difensore in vacanza a Ibiza. Ora…

Radja Nainggolan viaggia spedito verso l’Inter. L’incontro tra Claudio Vigorelli e la Roma ha portato alla fumata bianca per Davide Santon. Non erano previsti intoppi e infatti tutto è andato secondo programma. Al club giallorosso il cartellino di Zaniolo (valutazione 4,5 milioni) con percentuale su futura vendita (15 per cento), quello di Santon (valutazione appena sotto la doppia cifra), cash per una cifra tra 23 e 24 milioni. L’incontro per Santon era l’ultimo passaggio, lo stesso terzino nerazzurro classe ’91 è stato avvertito a Ibiza, dove si trova in vacanza. Ora Santon si organizzerà per tornare in Italia e sbrigare le formalità burocratiche, poi visite e firme.

Foto: Facebook Santon