L’indiscrezione: Santon, quattro anni con la Roma. Le sue vacanze con Pastore…

Davide Santon è in vacanza alle Baleari, praticamente stessa spiaggia e stesso mare di Pastore. Nelle prossime ore potrebbe scattare il via libera per le visite con il club giallorosso, possibile che entrambi prendano lo stesso aereo per l’Italia. Nel frattempo c’è un accordo totale tra il terzino e la Roma: il contratto sarà quadriennale, scadenza 2022, tre anni in più rispetto all’impegno con l’Inter che sarebbe scaduto il prossimo anno.

Foto: Facebook personale Santon