L’indiscrezione: Santander-Reggina, accordo totale. Lunedì sarà in Italia

Federico Santander ha scelto la Reggina, come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa. L’intesa è totale, pronto un biennale per il 31enne originario del Paraguay, con una base di circa 450mila euro a stagione. Una richiesta precisa di Pippo Inzaghi che lo aveva conosciuto e apprezzato durante la sua esperienza alla guida del Bologna. Possiamo aggiungere che Santander, salvo imprevisti, sarà in Italia nella giornata di lunedì per mettersi a disposizione di nuovo club.

Foto: Twitter Bologna