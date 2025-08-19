L’indiscrezione: Sancho-Roma, la partita è ancora aperta. Le “invenzioni” sul cartellino

Ci permettiamo di partire con una domanda: se Jadon Sancho avesse detto no alla Roma, per quale motivo la Roma dovrebbe essere ancora collegata? Già, perché il club giallorosso non ha ancora mollato la presa, soprattutto non ha scandagliato il mercato alla ricerca di nuovi specialisti offensivi perché Gasperini vuole che prima venga messa la parole fine alla vicenda relativa all’esterno offensivo in scadenza con il Manchester United. L’accordo tra i club è totale, come anticipato e malgrado “invenzioni” su trattativa difficile perché la Roma non ha pareggiato la richiesta dello United. Falso. Ci risulta che nelle ultime ore siano stati risolti anche i problemi legati alle commissioni. Problemi che avevano anche frenato un po’ il ragazzo, già poco tranquillo per la traumatica decisione del Manchester United di metterlo alla porta. Arriverà il momento di mettere la parola fine a questa vicenda, non è ancora arrivato e quindi bisogna restare collegati. Anche perché le trattative non le chiudiamo noi, non mettiamo le firme, al massimo le raccontiamo. L’arrivo di Bailey può essere d’aiuto? Sì, perché sono molto amici e hanno trascorso le vacanze insieme. L’ultima parola spetta a Sancho che non ha detto sì, ma neanche no…

Foto: Instagram Sancho