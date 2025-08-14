L’indiscrezione: Sancho, contatti diretti da stamattina Roma-Manchester United. Sulla formula…

14/08/2025 | 17:25:11

La Roma è scesa in campo domenica scorsa per Jadon Sancho, come raccontato in esclusiva. E anche se nei giorni successivi hanno spento qualsiasi ipotesi, da oggi sono arrivate le prime conferme dall’Inghilterra. In realtà già la scorsa notte vi avevamo anticipato come la Roma abbia intenzione di prendere due esterni offensivi forti, Bailey più Sancho nella speranza di andare a dama su entrambi i tavoli. I contatti tra Roma e Manchester United sono diretti da stanotte, stamattina è stata preannunciata una proposta ufficiale e c’è una no stop in corso con l’agente. La formula del prestito non è possibile perché Sancho ha un contratto in scadenza, ma la Roma vuole fare un investimento in modo da potersi concentrarsi gli esuberi. Alla Roma interessava apertura del ragazzo, è arrivata. Sancho ha aspettato a lungo la Juve, ha detto no alle altre proposte, ha aperto alla Roma da domenica che adesso deve chiudere per evitare ritorni di fiamma. Presto aggiornamenti. L’idea resta quella di due esterni offensivi…

Foto: insta sancho