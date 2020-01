L’indiscrezione: Samp, sempre più Kjaer per la difesa. E su Ibanez…

La Samp è a caccia di un rinforzo d’esperienza in difesa. Confermate le voci dei giorni scorsi su Simon Kjaer, centrale che con la maglia dell’Atalanta non ha avuto particolari fortune. Il danese è in uscita dal club nerazzurro, il rapporto tra le parti è ormai deteriorato, ecco perché resta sempre in pole per la retroguardia della Samp. Capitolo Ibanez: sul difensore classe ’98, anche lui in uscita dall’Atalanta, c’è il Bologna che insiste dopo i contatti dei giorni scorsi.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta