L’indiscrezione: Samp, pressing totale e fiducia per Ben Arfa

La Sampdoria spinge per Hatem Ben Arfa. La dirigenza blucerchiata vuole a regalare ad Eusebio Di Francesco un profilo di grande caratura come quello del trentaduenne francese di origini tunisine, attualmente svincolato e reduce da una stagione al Rennes conclusasi con la vittoria della Coppa di Francia. Ben Arfa piace anche al Genoa (leggi qui), ma la Samp ha messo sul piatto una proposta d’ingaggio importante, è in pressing totale e in casa doriana cresce la fiducia per poter trovare la giusta quadratura con l’ex Psg.

