L’indiscrezione: Samp, contatti in corso per Federico Barba

La Sampdoria dovrà per forza fare qualcosa in questa sessione di mercato in modo da correggere i numerosi errori collezionati dalla scorsa estate in avanti. Un profilo che piace per la difesa è quello di Federico Barba, classe 1993 in uscita dal Como e con un contratto fino al 2026. Ci sono diverse cose da sistemare e accordi da trovare, ma di sicuro Barba è un nome nella lista Samp.

Foto: Instagram Barba