L’indiscrezione: Samp-Caputo in chiusura. Defrel ancora no

Michele Criscitiello per Sportitalia ha rivelato una vera e propria sorpresa del pomeriggio di quest’ultimo giorno di mercato: Francesco Caputo verso la Sampdoria. La riunione con i dirigenti del Sassuolo è in corso e si sta trovando l’accordo tra le parti. Per quanto riguarda Defrel ci sono problemi legati soprattutto alle tempistiche.

