La Samb ha deciso di puntare su Mauro Zironelli per la sostituzione dell’esonerato Montero. La decisione definitiva arriverà entro domattina, ma ormai ci siamo, esiste un’intesa di massima fino a giugno. La Samb aveva valutato altre soluzioni, compreso Calori e sarebbe stato un ritorno, ma alla fine sciolto le riserve in direzione Zironelli e non dovrebbero esserci sorprese.