L’indiscrezione: Samardzic, contatti vivi tra Napoli e Udinese

Lamar Samardzic resta un potenziale uomo mercato, situazione da monitorare. Facciamo un punto: i sondaggi di Inter e Milan sono rimasti tali, almeno per il momento, senza alcun tipo di approfondimento. Mentre restano vivi i contatti con il Napoli, il profilo piace molto e ci potrebbe essere un’accelerata nel caso in cui fosse perfezionata la cessione di Zielinski (Lazio in prima fila). La valutazione è di circa 25 milioni, più o meno la cifra che il Napoli confida di incassare dalla cessione del centrocampista polacco.

Foto: Instagram Udinese