L’indiscrezione: Salvatore Esposito, conferme sul Chievo. Domani la firma

Salvatore Esposito e il Chievo, conferme totali: una pista che vi abbiamo svelato tre giorni fa e che ora è in procinto di andare in porto. Il fratello di Sebastiano (attaccante dell’Inter) lascerà la Spal per andare a giocare: il centrocampista classe 2000 aveva diverse dalla B, ma alla fine l’ha spuntata proprio il Chievo. E domani lo stesso Salvatore Esposito firmerà il contratto che lo legherà al club clivense. Ricordiamo che l’Inter avrà il 40 per cento dalla futura rivendita.