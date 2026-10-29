L’indiscrezione: Salernitana-Toscano, nessun accordo. Di Bari in chiusura

29/10/2026 | 13:25:36

Mimmo Toscano sarebbe stata la prima scelta della Salernitana per sostituire Cosmi, ma il condizionale è rimasto a caratteri cubitali. Tutto questo perché la proprietà non ha autorizzato l’operazione che avrebbe previsto un anno e mezzo di contratto (quindi non scadenza 2027) e investimenti sul mercato di gennaio. Restando così le cose, la Salernitana ha approfondito le soluzioni alternative (compreso Prosperi) e ha deciso di andare su Vito Di Bari che si libererà dal Casarano dopo l’esonero. Siamo ai dettagli. Sono stati proposti altri nomi, abbiamo parlato di Marino per un ritorno, la svolta Caserta avrebbe comportato le stesse difficoltà della trattativa non decollata per arrivare a Toscano. E così Di Bari si avvicina al traguardo.

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