La Fiorentina non molla Sabiri, trequartista marocchino, un’operazione da chiudere ora per luglio. Tra poco ci sarà un incontro con la Samp per trovare un accordo. La Fiorentina può arrivare massimo a 3 milioni, bonus compresi. La Samp chiede 4 milioni, lavori in corso.

Foto: Twitter Sampdoria