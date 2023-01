L’indiscrezione: Sabiri-Fiorentina, domani probabile nuovo incontro

Continua la trattativa tra Fiorentina e Sampdoria per Abdelhamid Sabiri. Ricordiamo che si tratterebbe di un’operazione per la prossima estate, con il centrocampista marocchino che giocherebbe con la maglia della Samp il finale di stagione. Domani potrebbe andare in scena un nuovo incontro tra le parti. La richiesta della Sampdoria è di 4 milioni di euro, i viola, invece, offrono meno di 3 milioni di euro. Situazione da monitorare.

Foto: Twitter Sampdoria