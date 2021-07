L’indiscrezione: Sabiri, due sirene in A. Ma le richieste sono inaccessibili

Abdelhamid Sabiri è reduce da un eccellente campionato con l’Ascoli, avrebbe almeno un paio di estimatori in Serie A (Genoa compresa), ma il grosso problema è la valutazione. L’Ascoli chiede non meno di 4 milioni, nessuno offre quei soldi. Al massimo ci potrebbe essere una soluzione con obbligo in caso di presenze ma non a quelle cifre, oppure una minima penale se non dovesse giocare. Ma è chiaro che a queste condizioni ci sono pochi margini per un trasferimento.

Foto: Instagram personale Sabiri