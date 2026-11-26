L’indiscrezione: Russo, gli occhi della Serie A ma per l’Avellino è blindato

26/11/2026 | 12:45:23

Raffaele Russo è uno dei grandi protagonisti della stagione dell’Avellino, a Cremona sesto gol stagionale e irpini frequentatori fissi dell’altissima classifica di Serie B. Russo gioca da seconda punta a conferma della sua duttilità, è normale che queste prestazioni abbiano attirato l’attenzione di diversi club di A. Anche il Bologna lo ha fatto seguire e lo apprezza non poco, ma le ambizioni dell’Avellino rendono Russo praticamente incedibile, almeno nella sessione invernale di calciomercato.

foto x avellino